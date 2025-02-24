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Маск вимагає федеральних службовців США відзвітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого

Маск вимагає федеральних службовців США відзвітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого

«Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка», — написав він.

Листи з темою «Що ви зробили минулого тижня?» отримали працівники усіх федеральних агентств США. Зокрема, і судової системи, хоча вона не підпорядковується виконавчій владі.

Водночас американська федерація державних службовців (AFGE) заявила, що оскаржуватиме будь-які «незаконні звільнення» у суді.

Директор ФБР Кеш Пател закликав працівників агентства не відповідати на лист Маска.

«ФБР через Офіс директора відповідає за всі наші процеси перевірки та проводитиме перевірки відповідно до процедур ФБР. Коли та якщо буде потрібна додаткова інформація, ми координуватимемо відповіді. Наразі, будь ласка, призупиніть будь-які відповіді», — зазначив він.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/52503

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