Масована атака рф по Україні: під ударом енергетика, є наслідки в кількох областях

Уночі та вранці 23 грудня рф завдала масованого удару по Україні дронами і ракетами. Під ударом опинилися енергетичні та інфраструктурні об’єкти, є загиблі та постраждалі.

За даними Міненерго, у низці регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

У Києві внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено пʼятиповерхівку у Святошинському районі. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий.

На Київщині у Вишгородському районі безпілотник влучив у приватний будинок. Відбулася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Загинула жінка. Ще троє людей травмовано, серед них неповнолітня дівчина. В Обухівському районі пошкоджень зазнали три приватні будинки.

На Сумщині безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського та Конотопського районів. Попередньо, люди не постраждали. Є перебої з електропостачанням.

У Житомирі та області зафіксовано кілька влучань, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

На Хмельниччині внаслідок російської атаки загинула людина. Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням.

На півдні Одеської області зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у трьох багатоповерхівках, а також порожнє складське приміщення.

На Львівщині рф атакувала бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

На Рівненщині пошкоджено будинок, господарську споруду та три авто. Також зранку зафіксували знеструмлення у Рівному, Сарнах, Дубні та Здолбунові.

На Чернігівщині росіяни дронами атакували Новгород-Сіверський у прикордонні.

У деяких мікрорайонах Тернополя зникло світло та вода. Офіційної інформації про графіки вимкнення від АТ «Тернопільобленерго» наразі немає.

Агентство Телевидения Новости