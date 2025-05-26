Медичний “туризм” по-кремлівськи: працюй у “швидкій” — і відпочивай у Криму
На тимчасово окупованому півострові запустили нову схему — окупанти пропонують російським медикам працювати у кримській екстреній медицині… під час власної відпустки.
Проєкт цинічно назвали: «работай і отдихай в солнєчном Криму».
Це не про туризм — це про те, як латають кадрові діри у медичній сфері ТОТ.
А тим часом українці на ТОТ залишаються без медичної допомоги.
Лікарні — перетворені на військові шпиталі.
Лікарі — втекли або мобілізовані.
Допоможи наблизити звільнення: https://t.me/official_sprotyv_bot, https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6992