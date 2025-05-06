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Мерца не обрали канцлером з першої спроби у Бундестазі

Мерца не обрали канцлером з першої спроби у Бундестазі

Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За Мерца проголосували 310 депутатів. Проти були 307. Утрималися троє, недійсним визнали один бюлетень.

Мерц потребував підтримки більшості депутатів Бундестагу – 316 голосів. У Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

Після невдачі має відбутися друга спроба обрання канцлера.

Джерело: eurointegration.com.ua

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