Методичка кремля на сегодня

Очевидно кремль надеется пропихнуть идеи «мягкой оккупации Украины» в ходе предстоящих переговоров. В связи с этим заметно активизировались пропагандистские каналы, особенно в социальных сетях под видом различных простачков-блогеров, в чат-рулетке, телеграмм-каналах и в СМИ оккупированных территорий. Когда посмотришь подряд несколько таких ресурсов, сразу становится понятной кремлевская установка.

На сегодня кремлевская методичка разгоняет две темы: никакой незалежности нет и не было, а в Крыму путин все сделал законно.

«Ну нет же никакой незалежности Украины. Все это выдумки. Украина всегда была частью россии. События на Донбассе и в Новороссии, (т.е. оккупированных на данный момент украинских территориях) тому свидетельство. Люди попросили и российские войска пришли им на помощь. А киевская хунта мешает освобождению. Поэтому и война. Не мы это начали. Давно пора прекращать этот цирк и жить дружно, как и раньше. Всем же было хорошо».

«А в Крыму все было сделано правильно, по закону. Крым, он и так был российским, но пришлось все узаконить. Его никто не захватывал. Нет. Люди сами проголосовали, что хотят быть с россией. Вот и все. А несогласные везде есть. Что ж их слушать что ли?»

Пояснять, что все это не так, бесполезно! Лучше всего доносить правду и просвещать в этом вопросе людей, повторяющих на мировой арене кремлевские методички: «путин не нападал и хочет мира!» Кто-то же их в этом убедил?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/2016

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