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Microsoft виявила хакерів ФСБ, які шпигували за посольствами в москві

Microsoft виявила хакерів ФСБ, які шпигували за посольствами в москві

Група, відома як Secret Blizzard, або Turla, використовували російських інтернет-провайдерів для атак. Вони також замаскували шкідливе програмне забезпечення, видаючи його за антивірус від російської компанії Kaspersky.

Отримавши доступ до провайдерів, хакери атакували іноземні посольства в москві. Вони перенаправляли інтернет-трафік жертв і розповсюджували шкідливе програмне забезпечення в рамках операції зі збору розвідданих.

Secret Blizzard діє вже понад 25 років. Групу, яку вважають однією з найстійкіших у світі, американський уряд називає підрозділом ФСБ росії.

У 2023 році Мін'юст США заявив, що знищив розгалужену мережу компʼютерів, які група використовувала для атак по всьому світу в інтересах російської влади.

Фото: Bloomberg / Getty Images

Джерело: https://t.me/babel/72349

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