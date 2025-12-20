Минулої доби через удари по Харківщині постраждав чоловік: поліція фіксує наслідки
Проти мирного населення російські війська застосували безпілотники різних типів.
Під обстрілами перебували Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони, повідомляє ГУНП в Харківській області.
В селі Металівка Чугуївського району ворожий FPV-дрон вдарив по цивільній автівці. Транспортний засіб згорів. Опіки отримав 43-річний власник автівки.
Через численні обстріли Куп’янського району пошкоджені будинки, господарчі споруди.
В селі Комарівка Ізюмського району БпЛА влучив в житловий будинок.
19 грудня поліцейські здійснили 19 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.