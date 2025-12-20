Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 54

Минулої доби через удари по Харківщині постраждав чоловік: поліція фіксує наслідки

Минулої доби через удари по Харківщині постраждав чоловік: поліція фіксує наслідки

Проти мирного населення російські війська застосували безпілотники різних типів.

Під обстрілами перебували Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони, повідомляє ГУНП в Харківській області.

В селі Металівка Чугуївського району ворожий FPV-дрон вдарив по цивільній автівці. Транспортний засіб згорів. Опіки отримав 43-річний власник автівки.  

Через численні обстріли Куп’янського району пошкоджені будинки, господарчі споруди. 

В селі Комарівка Ізюмського району БпЛА влучив в житловий будинок. 

19 грудня поліцейські здійснили 19 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 