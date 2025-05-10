Між Пакистаном та Індією тривають найжорстокіші бої за майже три десятиліття, – Reuters

(https://www.reuters.com/world/india/pakistan-says-three-air-bases-targeted-by-indian-missiles-2025-05-10/)

Перші удари операції Пакистану проти Індії прийшлися по критичних об'єктах: аеропорти, бази, ракетне сховище. Ситуація загострюється. Що ЗМІ пишуть про ескалацію зараз:

● Пакистан заявив, що Індія здійснила ракетні удари по кількох ключових військових об'єктах на його території, зокрема поблизу столиці Ісламабада;

● За словами речника пакистанської армії генерал-лейтенанта Ахмеда Шаріфа Чаудрі, основну частину ракет вдалося перехопити. А ті ракети, які досягли цілі, не спричинили жодних пошкоджень;

● Пакистан тимчасово закрив повітряний простір для всього авіасполучення. Обмеження поширюються на всі цивільні авіарейси в межах країни та будуть чинними до полудня 10 травня;

● Уряд Пакистану повідомив про початок операції «Баньян уль Марсус» у відповідь на регулярні «індійські провокації». Назва походить від вірша з Корану «Незламна стіна»;

● Пакистан використав власну керовану реактивну систему залпового вогню Fateh-1 (GMLRS) з дальністю стрільби 120-140 км, призначену для високоточних ударів;

● Через бойові дії в регіоні, Індія закрила аеропорти і повітряний простір у прикордонних з Пакистаном районах;

● Пакистан атакував штаб вищої бригади KG. А за даними Geo News, він здійснив масштабну кібератаку на 70% енергомережі Індії, – Clash Report.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/112894

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