Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 54

Між Пакистаном та Індією тривають найжорстокіші бої за майже три десятиліття, – Reuters

Між Пакистаном та Індією тривають найжорстокіші бої за майже три десятиліття, – Reuters

(https://www.reuters.com/world/india/pakistan-says-three-air-bases-targeted-by-indian-missiles-2025-05-10/)

Перші удари операції Пакистану проти Індії прийшлися по критичних об'єктах: аеропорти, бази, ракетне сховище. Ситуація загострюється. Що ЗМІ пишуть про ескалацію зараз:

● Пакистан заявив, що Індія здійснила ракетні удари по кількох ключових військових об'єктах на його території, зокрема поблизу столиці Ісламабада;

● За словами речника пакистанської армії генерал-лейтенанта Ахмеда Шаріфа Чаудрі, основну частину ракет вдалося перехопити. А ті ракети, які досягли цілі, не спричинили жодних пошкоджень;

● Пакистан тимчасово закрив повітряний простір для всього авіасполучення. Обмеження поширюються на всі цивільні авіарейси в межах країни та будуть чинними до полудня 10 травня;

● Уряд Пакистану повідомив про початок операції «Баньян уль Марсус» у відповідь на регулярні «індійські провокації». Назва походить від вірша з Корану «Незламна стіна»;

● Пакистан використав власну керовану реактивну систему залпового вогню Fateh-1 (GMLRS) з дальністю стрільби 120-140 км, призначену для високоточних ударів;

● Через бойові дії в регіоні, Індія закрила аеропорти і повітряний простір у прикордонних з Пакистаном районах;

● Пакистан атакував штаб вищої бригади KG. А за даними Geo News, він здійснив масштабну кібератаку на 70% енергомережі Індії, – Clash Report.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/112894

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 07:53    17
На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети
Сегодня 07:49    28
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:45    29
❗️❗️Посольство США в Киеве предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие дни
Сегодня 07:44    28
Не повернуться 60% виїхавших - опитування
Сегодня 07:40    33
10 травня 1980 року народився Герой України Олександр Мацієвський
Сегодня 07:34    33
Брехня: «Інститут національної памʼяті радить ветеранам ховати радянські нагороди на внутрішню частину піджака»
Сегодня 07:30    38
Глава военной разведки Нидерландов допустил нападение россии на страны НАТО через год после окончания войны в Украине
Сегодня 07:11    69
10 хороших новин на 9 травня
Сегодня 07:07    72
Денис Шмигаль: Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України
Сегодня 07:01    80
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 