Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 92

“Мне нужен обезбол и вода. Два дня уже без воды” — окупанти на Донеччині гниють без ліків та постачання

“Мне нужен обезбол и вода. Два дня уже без воды” — окупанти на Донеччині гниють без ліків та постачання

Українські артилеристи та оператори дронів перекривають кисень російській логістиці в Донецькій області — загарбники з 6-ї мотострілецької бригади зс рф ниють ватажкам про біль і спрагу .

У свіжому перехопленні воєнної розвідки поранений московит благає про рятівний укол знеболювального, а також просить попити,

“106-й! Мне нужен обезбол, обезбол! И вода, вода! Вообще не могу уже без обезбола, я даже два шага сделать не могу. Я уже два дня сижу без воды вообще”, — хрипить окупант.

Утім “трьохсотому” радять не чекати манни з неба, а здобути воду самотужки.

“Там если пройдешься по посадке на юг, там есть ручей. Там можно набрать будет воды”, — відповідає в рацію ватажок.

Утім окупант не дуже хоче вештатись у зоні ураження вогневих засобів Сил безпеки і оборони України ― скиглить, що не дійде. Більше слухайте у перехопленні.

ГУР МО України нагадує ― кожен росіянин, який прагне уникнути ганебної смерті без ліків та води на злочинній війні проти України, може добровільно здатись в полон через Telegram-бот проєкту “Хочу жить”

Працюємо далі!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України
Сегодня 11:45    68
російський неоколоніалізм під маскою співпраці ― як кремль веде приховану війну за думки африканців
Сегодня 11:32    65
Танкіст: бої з «вагнерами», Курськ і 36 годин без сну
Сегодня 11:19    74
ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали рф паливні присадки для авіації
Сегодня 11:06    67
СБУ затримала агента фсб, який наводив російські удари по позиціях Сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині
Сегодня 10:54    84
БЕБ - незаконна торгівля у вейпшопах Чернівців
Сегодня 10:43    77
Ще двоє російських окупантів обрали життя та добровільно здалися в полон через державний проєкт “Хочу жити”
Сегодня 10:12    106
Україна та Албанія відкривають автомобільне сполучення між країнами
Сегодня 10:02    90
Кардіопрорив: у Львові випробували нову технологію ШокФаст, що лікує судини без швів і відкритих операцій
Сегодня 09:51    90
За матеріалами СБУ засуджено агента гру рф, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час «побачення з дівчиною»
Сегодня 09:40    90
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 