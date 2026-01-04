Міненерго проінформувало про ситуацію в енергосистемі України

Внаслідок нічних ударіві росії по енергетичній інфраструктурі є знеструмлені споживачі на Миколаївщині, також ворог знову атакував Херсонську ТЕЦ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Миколаївщині. На Херсонщині знову була атакована Херсонська ТЕЦ", – говориться у повідомленні.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – зазначено у повідомленні.

На Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", – інформує міністерство.

"Актуальні графіки можна знайти на офіційних ресурсах обленерго вашого регіону. Дякуємо нашим енергетикам за справді нелегку роботу. Ворог може нищити обладнання, але міць енергосистеми тримається на людях!", – додали у Міненерго.

Джерело: epravda.com.ua

