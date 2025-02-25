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Міністр оборони США Піт Гегсет і радник з нацбезпеки Майк Волц у телеінтерв’ю в неділю відмовилися називати росію агресором

Міністр оборони США Піт Гегсет і радник з нацбезпеки Майк Волц у телеінтерв’ю в неділю відмовилися називати росію агресором

"Моє питання полягає в тому, чи всі ці пошуки винних і вдавання, що їх це хвилює, роблять мир більш імовірним?", – сказав Гегсет в ефірі Fox News Sunday.

Відповідаючи на запитання, чи справедливо стверджувати, що росія неспровоковано напала на Україну у 2022 році, він сказав: "Справедливо стверджувати, що це дуже складна ситуація". Під тиском він все ж визнав, що "вторгнення в Україну" відбулося, але не назвав росію.

Волц, зі свого боку, ухилився від відповіді, коли його попросили визнати росію агресором, і замість цього почав порівнювати Трампа і Байдена

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/58094

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