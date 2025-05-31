Міністр охорони здоров’я США опублікував доповідь — у ній він цитує дослідження, яких не існує, і критикує ліки

У документі під назвою «Зробімо Америку знову здоровою» (MAHA) Роберт Кеннеді — молодший критикує пестициди й рецептурні препарати. Він закликає переглянути календар щеплень для дітей та стверджує, що вони недоїдають.

Міністр посилається на понад 500 досліджень. Втім, як з’ясували журналісти, щонайменше сім із них ніколи не були опубліковані. Деякі у звіті інтерпретували неправильно — особливо щодо екранного часу, медикаментів і тривожності у дітей.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт запевнила, що документ оновлять. Вона додала, що у Вашингтоні «повністю довіряють» Роберту Кеннеді — молодшому.

Джерело: https://t.me/babel/68863

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