Мінус танк: пілоти «Апекс» знищили ворожу бронетехніку на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

На Північно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи намагалися зайняти вогневу позицію для подальших дій.

Завдяки своєчасній аеророзвідці та злагодженій роботі екіпажів FPV-дронів РУБпАК «Апекс», було виявлено та уражено ворожу бронетехніку. Мета противника була зірвана, техніка знищена до початку бойового застосування.

Кожне точне ураження зменшує наступальні можливості ворога та сприяє збереженню життя і здоров’я українських військовослужбовців на передовій.

Джерело: dpsu.gov.ua

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