Момент смертельної ДТП під Харковом потрапив на відео: автомобіль зніс автобусну зупинку

Напередодні, 12 травня о 13:42, в селищі Коротич під Харковом електромобіль Zeekr зніс автобусну зупинку, на якій перебувала жінка. Машину просто занесло на мокрій трасі та заднім ходом викинули на павільйон.

Telegram-канали опублікували відео моменту ДТП.

Автомобіль, який на великій швидкості рухався від Харкова в напрямку Києва, викинуло з дороги на автобусну зупинку. Машина збила обидві стіни павільйону й на жінку впала залізобетонна стеля. Від отриманих травм жертва ДТП загинула на місці.

Нагадаємо, ДТП сталася у понеділок на автошляху Київ – Харків – Довжанський в селищі Коротич Харківського району. Загиблій 40 років, її тіло з-під завалів деблокували рятувальники.

Агентство Телевидения Новости