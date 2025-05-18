Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг США з ААА до АА1, пославшись на зростаючий борг, бюджетний дефіцит і політичний глухий кут — NBC News

«Зниження рейтингу на одну сходинку за нашою 21-ступеневою рейтинговою шкалою відображає збільшення за більш ніж десятирічний період державного боргу та коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно перевищують показники суверенних країн з аналогічним рейтингом», — йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

Очікується, що рішення про зниження кредитного профілю США призведе до підвищення дохідності, яку вимагають інвестори для купівлі казначейських зобов'язань США, щоб відобразити більший ризик, і може погіршити настрої щодо володіння американськими активами, в тому числі акціями. Тим не менш, всі основні кредитні рейтингові агентства продовжують надавати Сполученим Штатам другий найвищий рейтинг з усіх можливих.

Moody's утримувало суверенний борг США на найвищому з можливих кредитних рейтингів, і це ставить 116-річне агентство в один ряд з його конкурентами. Standard & Poor's знизило рейтинг США до АА+ з ААА в серпні 2011 року, а Fitch Ratings також знизило рейтинг США до АА+ з ААА в серпні 2023 року.

«Адміністрації та Конгрес США, що змінювали одна одну, не змогли домовитися про заходи, спрямовані на зміну тенденції великих щорічних бюджетних дефіцитів і зростання процентних витрат. Ми не вважаємо, що суттєві мультивалютні ризики можуть бути ліквідовані. Ми не вважаємо, що поточні фіскальні пропозиції, які знаходяться на розгляді, призведуть до суттєвого багаторічного скорочення обов'язкових витрат і дефіциту», — йдеться в заяві аналітиків Moody's.

США мають величезний бюджетний дефіцит, оскільки витрати на виплату відсотків по казначейському боргу продовжують зростати через поєднання більш високих ставок і збільшення основної суми боргу, який необхідно фінансувати. Бюджетний дефіцит за рік, що почався 1 жовтня, вже становить 1,05 трильйона доларів, що на 13% більше, ніж рік тому.

Зниження рейтингу Moody's відбулося після того, як очолюваний Республіканською партією бюджетний комітет Палати представників у п'ятницю відхилив масштабний пакет скорочення податків в рамках програми президента Дональда Трампа, включаючи продовження податкових знижок, запроваджених у 2017 році.

Moody's вперше офіційно присвоїло рейтинг облігаціям США в 1993 році, але з 1949 року присвоювало «граничний рейтинг країни» на рівні ААА.

Джерело: https://t.me/znua_live/201912

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