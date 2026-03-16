На битву за Венецию из леса выбегают всё более жирные партизаны

По ходу дискуссии о недопустимости присутствия россии на биеннале из леса выбегают всё более жирные партизаны.

Во-первых, оказалось, что жизнь Министерства культуры Италии наполнена сюрпризами.

Министр культуры Алессандро Джули неделю назад вполне искренне (как выглядело) говорил, что правительство Италии не одобряет участие рф, но, мол, что поделать, Венецианская биеннале – независимое культурное учреждение.

«Внезапно» обнаружилось, что стратегическое управление фестивалем осуществляет Совет, действующий состав которого на период 2024-2028 гг. был назначен в марте 2024 г. В составе Совета, помимо председателя (Пьетранджело Буттафуоко), три персонажа по должности: мэр Венеции, глава региона Венето и … представитель Минкультуры Италии (Тамара Грегоретти).

Товарищ Джули стал министром в сентябре 2024 г., а гражданку Грегоретти в руководство биеннале определил его предшественник – Дженнаро Санджулиано.

Товарищ Санджулиано был вынужден непланово оставить пост из-за любовно-административного скандала: он состоял в отношениях с бизнесвумен Марией Розарией Бочча, возил её с собой в служебные командировки и показывал официальные документы. Возобладало мнение завистников, что это как-то неправильно, и его немного погоняли. Но назначенцы остались.

Теперь официальная позиция Италии: представитель Минкультуры гражданка Грегоретти мало того, что самовольно поддержала участие россии в биеннале, так ещё и пыталась скрыть этот позорный факт!

Теперь министр культуры Джули грозно требует, чтобы она подала в отставку по причине утраты доверия! А товарищ Грегоретти говорит, что не хочет, ей и так нормально.

На фоне всего этого представители ЕС начали заявлять, что прикрутят биеннале европейское финансирование. Президент фонда биеннале не обостряет, но в то же время как-то и не особо напуган. Видимо, ощущает какие-то альтернативы европейским деньгам…

Во-вторых, открываются новые грани у общекультурного бомонда.

Интересный комментарий дала бывший директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва, которую в период каденции злые российские недоброжелатели называли «искусствоведом в штатском».

(Для Европы) «Допустить россию на биеннале — фактически признать свое глобальное поражение», считает Лихачёва. «Никогда в мире не было такого, чтобы страну за локальный военный конфликт (!!!) выкидывали из общемирового культурного процесса». «…есть огромное количество людей, которые считают, что россию надо возвращать и вообще надо начинать договариваться, потому что ситуация зашла слишком далеко». Каково-с?

Напомню, что гражданку Лихачёву уволили в январе 2025 г. И многие называли её чуть ли не диссидентом, борцом с режимом. Я тогда отметил, что гражданка Лихачёва готовилась развернуть на оккупированных территориях Украины сеть представительств ГМИИ. Её ничто не смущало. И сейчас она комментирует именно в том ключе, который нужен кремлю: «от бойкота страдает не только россия – страдает весь мир!».

Ни полслова, что россия убивает людей в Украине, разрушает города. «Ситуация» резко улучшится, когда россия перестанет убивать и уберётся домой. Но Лихачёва и ей подобные к этому не призывают.

Возникает вопрос: если Европа «глобально проиграла» – зачем вы все туда лезете?

В-третьих, мастер-класс по лицемерию показывает мэр Венеции (он же член совета биеннале) Луиджи Бруньяро. Мол, мы всецело за Украину, на которую напало российское государство. Но мы не против русского народа! Поэтому хотим возврата россиян.

Уровень глумления над здравым смыслом запредельный. Потому что модерирует возврат россии на биеннале персональный уполномоченный путина по культуре Михаил Швыдкой. Он - живое воплощение российского официоза и государства в культуре.

Главным спонсором российского павильона мыслится подсанкционный российский олигарх, владелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Не считая всех остальных «ушей» российского государства, которые бесконечно далеки от невинного русского народа…

Это двуличие добром не кончится.

