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На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

Японський OSINT-аналітик AS22 виявив, що російські війська розгортають на Далекому Сході фальшиві системи протиповітряної оборони С-300/400, щоб замінити реальні підрозділи, передислоковані в європейську частину рф, щоб зберегти видимість присутності ППО в найвіддаленіших регіонах.

✅ Так щонайменше два макети були розгорнуті на території 1533-го гвардійського зенітного підрозділу. Макет праворуч, ймовірно, є С-300 з буксированими пусковими установками, але через відсутність радара він виглядає тут дещо декоративним.

✅ У 1534-му зенітно-ракетному полку було встановлено те, що також здається макетом, змодельованим за зразком С-300ПС 5П85С. Навіть якби ці системи були справжніми, вони все одно виглядають декоративними, адже не мають радара.

✅ Додатково три макети встановлено на території 24-ї зенітно-ракетної бригади. Ці макети відрізняються від попередніх тим, що досконаліше відтворюють форму пускової установки, але сама установка виглядає значно тоншої, ніж у попередніх моделях.

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Информация о том, что вместо пограничников на некоторых участках российской границы установлены чучела, появляется в СМИ не впервые.

Еще в 2015 году китайские журналисты обнаружили чучело вместо российского пограничника.

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети

Джерело: https://t.me/in_factum/33830, unian.net

Новости портала «Весь Харьков»

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