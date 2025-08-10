Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 114

На Донбасі загинув боєць мотопіхотної роти з Харківщини

На Донбасі загинув боєць мотопіхотної роти з Харківщини

Старший солдат Іван Горохов із Харківської області загинув 7 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік став на захист України у жовтні 2024 року.

Про це повідомили у Люботинській міській раді.

Старший солдат Іван Горохов, 1988 року народження, у жовтні 2024 року став на захист України. Служив старшим водієм мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини. До війни чоловік також працював водієм.

7 липня під час виконання бойового завдання на позиціях поблизу Покровська Донецької області військовий загинув.

У захисника залишилися дружина та трирічна донька.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 