На Донбасі загинув боєць мотопіхотної роти з Харківщини

Старший солдат Іван Горохов із Харківської області загинув 7 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік став на захист України у жовтні 2024 року.

Про це повідомили у Люботинській міській раді.

Старший солдат Іван Горохов, 1988 року народження, у жовтні 2024 року став на захист України. Служив старшим водієм мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини. До війни чоловік також працював водієм.

7 липня під час виконання бойового завдання на позиціях поблизу Покровська Донецької області військовий загинув.

У захисника залишилися дружина та трирічна донька.

Агентство Телевидения Новости