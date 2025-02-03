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На Донеччині загинув командир механізованого відділення з Харкова

На Донеччині загинув командир механізованого відділення з Харкова

10 січня під час бойових дій у Бахмутському районі, поблизу населеного пункту Дружба, загинув молодший сержант Володимир Котов.

Про це повідомили у Нововодолазькій селищній раді.

Володимир Котов народився 18 листопада 1970 року в Харкові. Близько 15 років мешкав у селі Новоселівка Нововодолазької громади разом із родиною. Працював у будівельній сфері.

До лав ЗСУ долучився добровільно 10 серпня 2023 року. Був командиром механізованого відділення механізованого батальйону однієї з військових частин.

Загинув, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України.

Агентство Телевидения Новости

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