На Харківщині автівка підірвалася на вибухівці, у важкому стані жінка

28 червня у Богодухівському районі Харківської області цивільний легковий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок вибуху важке поранення дістала харків’янка.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Підрив цивільного легкового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої стався сьогодні о 12:40 на автошляху Клинова – Новоселівка – Золочів.

Внаслідок вибуху постраждала 56-річна жителька Харкова. Жінка дістала важке поранення з травматичною ампутацією лівої стопи.

Допомогу постраждалій надав місцевий житель, який на мотоциклі доставив жінку до лікарні.

Наразі поранена перебуває у важкому стані.

Агентство Телевидения Новости