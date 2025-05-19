На Харківщині біля Борщової загинув командир артилерійського підрозділу

Сержант Збройних сил України Андрій Кравчук загинув 13 травня поблизу населеного пункту Борщова Харківського району. Військовий служив у самохідному артилерійському підрозділі.

Про це повідомляє виконком Люботинської міськради.

У 2022 році Андрій Кравчук долучився до складу Добровольчого формування територіальної громади «Варта» та брав участь у підготовці й виконанні завдань територіальної оборони для захисту міської громади. Із серпня 2024 року його було мобілізовано до Збройних сил України, де він проходив службу командиром відділення самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї артилерійського дивізіону.

13 травня 2025 року головний сержант Кравчук загинув поблизу населеного пункту Борщова Харківського району під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

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