На Харківщині бої точаться біля Вовчанська, Піщаного та Новоосинового

Оперативна інформація станом на 16:00 12.05.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час відбулося 69 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.

Агентство Телевидения Новости