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На Харківщині чоловік на велосипеді наїхав на міну: з пораненнями його госпіталізовано

На Харківщині чоловік на велосипеді наїхав на міну: з пораненнями його госпіталізовано

Велосипедист наїхав на міну на трасі поблизу села Козача Лопань.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«Сьогодні у Харківському районі, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, здійснив наїзд на вибуховий пристрій», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, внаслідок вибуху він отримав поранення та був госпіталізований до обласної клінічної лікарні міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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