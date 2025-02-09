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На Харківщині горів приватний будинок: загинув чоловік

На Харківщині горів приватний будинок: загинув чоловік

8 лютого о 6:48 у приватному будинку в місті Ізюм сталося загоряння. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь розповсюдився на площу 6 кв. м: горіли домашні речі та ліжко.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло 67-річного чоловіка. Вогонь ліквідували о 7:32. Працювало два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах у складі 13 рятувальників.

За попередніми даними, причиною загоряння стала необережність під час паління.

Агентство Телевидения Новости

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