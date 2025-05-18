На Харківщині обстрілами пошкоджено електромережі, ферму, газорозподільний вузол
Протягом минулої доби ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Для обстрілів росіяни застосували чотири КАБи, два «шахеди», десять БпЛА «Герань-2».
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи господарчої будівлі;в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі;у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол.