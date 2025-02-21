На Харківщині окупанти зосередили зусилля на Куп’янскому напрямку: відбито сім атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 лютого. Розпочалася 1094 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті відбулось 121 боєзіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку минулої доби ЗСУ відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости