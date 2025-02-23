На Харківщині попрощалися з бійцем 22 ОМБр

У Дергачівській громаді попрощалися з Сергієм Орєховим, солдатом 22-ї окремої механізованої бригади, який помер 9 лютого внаслідок важкої хвороби.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Сергій народився у Руській Лозовій, де проживав та закінчив місцевий ліцей. На початку вторгнення чоловік перебував у рідному селищі та потрапив під російську окупацію.

У березні 2024 року Сергій вступив до лав ЗСУ, боронив Україну на важких ділянках фронту на Харківщині, Донеччині та брав участь у боях на Курщині, мав бойові поранення. Під час перебування у відпустці захисник переніс інфаркт та помер.

«Сергій Орєхов був чесною, хороброю та порядною людиною. На момент гибелі чоловікові було 44 роки. Українського захисника поховали на Алеї Слави Семенського кладовища», – розповів Задоренко.

Агентство Телевидения Новости