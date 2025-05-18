На Харківщині попрощалися з бійцем 92-ї бригади

У Золочівській громаді Харківської області попрощалися з бійцем 92-ї бригади, який помер 10 травня. Ігор Притченко родом із села Морозова Долина, нещодавно долучився до ЗСУ.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

Ігор Притченко народився 1 вересня 1992 року в селі Морозова Долина Золочівської громади. Закінчив Ряснянську школу та Харківське ПТУ за спеціальністю столяр, працював охоронцем.

Нещодавно доєднався до лав Збройних сил України.

«Передчасна смерть Ігоря – це важке випробування для всіх, хто знав, поважав та любив його. Він помер за трагічних обставин 10 травня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости