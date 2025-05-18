Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 78

На Харківщині попрощалися з бійцем 92-ї бригади

На Харківщині попрощалися з бійцем 92-ї бригади

У Золочівській громаді Харківської області попрощалися з бійцем 92-ї бригади, який помер 10 травня. Ігор Притченко родом із села Морозова Долина, нещодавно долучився до ЗСУ.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

Ігор Притченко народився 1 вересня 1992 року в селі Морозова Долина Золочівської громади. Закінчив Ряснянську школу та Харківське ПТУ за спеціальністю столяр, працював охоронцем.

Нещодавно доєднався до лав Збройних сил України.

«Передчасна смерть Ігоря – це важке випробування для всіх, хто знав, поважав та любив його. Він помер за трагічних обставин  10 травня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 