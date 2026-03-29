На Харківщині попрощалися з бійцем штурмової бригади, який загинув у Запорізькій області

У селі Олексіївка на Харківщині попрощалися з військовослужбовцем Олександром Бологом, який загинув під час виконання бойового завдання. Захисник дістав смертельні поранення на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в Олексіївській сільській раді.

Олександр Болог народився 11 вересня 1995 року в селі Охоче Красноградського району Харківської області. У 2002 році пішов до місцевої школи, а з 2010 року навчався у Нововодолазькому навчально-виховному комплексі, який закінчив у 2014 році.

У 2015 році здобув професії слюсаря з ремонту автомобілів та водія автотранспортних засобів у Рокитнянському професійному аграрному ліцеї. Працював у ТОВ «Харківський молочний завод», також підвищив кваліфікацію за професією охоронника.

2 березня 2022 року Олександр Болог став на захист України. Служив у складі 92-ї та 42-ї бригад, брав участь у бойових діях на Покровському, Сумському та Запорізькому напрямках.

23 лютого 2023 року Олександр Болог разом із родиною переїхав до села Олексіївка, продовжуючи військову службу. У 225-ї окремій штурмовій бригаді обіймав посаду водія-електрика відділення управління взводу управління артилерійського дивізіону військової частини А 7400.

15 березня 2026 року в районі населеного пункту Воздвижівка Пологівського району Запорізької області Олександр Болог дістав поранення, несумісні з життям, унаслідок удару FPV-дрона під час виконання бойового завдання. 17 березня його тіло евакуювали.

27 березня загиблого військовослужбовця доставили додому. У селі Олексіївка відбулася церемонія прощання, після чого Олександра Болога поховали на місцевому кладовищі.

