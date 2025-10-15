Надзвичайне
Сегодня 15:02
Просмотров: 176

На Харківщині рятувальники евакуювали літнього чоловіка

Офіцери-рятувальники Борівської громади допомогли літному чоловіку евакуюватись з прифронтового села.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

15 жовтня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Ізюмського району Харківщини.

За допомогою броньованого автомобіля із села Лиман Борівської громади було евакуйовано літнього чоловіка.

У заходах брали участь 3 співробітники ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади, та 1 одиниця техніки.

Агентство Телевидения Новости

