На Харківщині рятувальники евакуювали літнього чоловіка
Офіцери-рятувальники Борівської громади допомогли літному чоловіку евакуюватись з прифронтового села.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
15 жовтня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Ізюмського району Харківщини.
За допомогою броньованого автомобіля із села Лиман Борівської громади було евакуйовано літнього чоловіка.
У заходах брали участь 3 співробітники ДСНС, зокрема офіцери-рятувальники громади, та 1 одиниця техніки.