Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:59
Просмотров: 93

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену авіаударом (фото)

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену авіаударом (фото)

Близько 16:00 23 травня ворожа авіація скинула 3 керовані бомби на село Вільхуватка Куп’янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці зруйнованого будинку виникла пожежа.

Горіли уламки будівельних конструкцій на площі 50 м кв. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка, ще 2 жінки отримали поранення. Тіло загиблої деблокували з-під завалів рятувальники ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки залучались 1 пожежно-рятувальне відділення на автоцистерні та медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 