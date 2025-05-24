На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену авіаударом (фото)

Близько 16:00 23 травня ворожа авіація скинула 3 керовані бомби на село Вільхуватка Куп’янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці зруйнованого будинку виникла пожежа.

Горіли уламки будівельних конструкцій на площі 50 м кв. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка, ще 2 жінки отримали поранення. Тіло загиблої деблокували з-під завалів рятувальники ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки залучались 1 пожежно-рятувальне відділення на автоцистерні та медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости