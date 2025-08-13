На Харківщині росіяни поранили мирного жителя, постраждалий помер у «швидкій» (оновлено)

Сьогодні, 13 серпня близько 11:00, внаслідок російського обстрілу селища Ківшарівка Куп’янського району дістав поранення чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як стало відомо пізніше, медики надали постраждалому першу допомогу, проте дорогою до лікарні поранений помер.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости