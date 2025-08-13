Надзвичайне
Сегодня 16:06
Просмотров: 111

На Харківщині російський FPV-дрон атакував поліцейський автомобіль

На Харківщині російський FPV-дрон атакував поліцейський автомобіль

Поблизу Куп’янська російський FPV-дрон атакував поліцейський автомобіль, який прямував на пошуки загиблого цивільного. Безпілотник перебував на роздільній смузі та миттєво націлився на водія.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліцейський встиг збільшити швидкість і здійснив маневр, завдяки чому влучання припало на задню частину авто.

У машині перебували слідчий, експерт, криміналіст та водій – в усіх контузії. Автомобіль був броньований, що допомогло витримати удар.

Правоохоронці відзначають, що подібні атаки та «дрони-ждуни» стають звичним явищем у прифронтових районах, де російські війська полюють на екіпажі поліції та ДСНС, дистанційно мінують дороги й чергують безпілотниками.

Агентство Телевидения Новости

