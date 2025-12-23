Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:07
Просмотров: 109

На Харківщині російськими обстрілами пошкоджено будинки у Куп’янському районі

На Харківщині російськими обстрілами пошкоджено будинки у Куп’янському районі

З 22 по 23 грудня проти мирного населення війська рф застосували безпілотники різних видів. Під атаками окупантів перебував Куп’янський район.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

22 грудня поліцейські Харківщини здійснили 20 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо восьми кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 