На Харківщині російськими обстрілами пошкоджено будинки у Куп’янському районі

З 22 по 23 грудня проти мирного населення війська рф застосували безпілотники різних видів. Під атаками окупантів перебував Куп’янський район.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

22 грудня поліцейські Харківщини здійснили 20 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо восьми кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости