Надзвичайне
Сегодня 11:01
На Харківщині розшукали хлопця: пішов до бабусі у новорічний вечір та зник

Поліція Харківщини швидко розшукала неповнолітнього, який пішов із дому.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

1 січня до відділення поліції № 2 Богодухівського РВП надійшло повідомлення про зникнення 15-річного мешканця селища Золочів.

Поліцейські встановили, що ввечері 31 грудня хлопець вийшов із дому та пішов до своєї бабусі, яка проживає в сусідньому селищі Макариха. Проте до місця призначення він не дійшов і перестав виходити на зв’язок.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів вночі 2 січня поліцейські встановили місцеперебування неповнолітнього. Як з’ясувалося, хлопець перебував у свого товариша.

З хлопцем поліцейські провели профілактичну бесіду та повернули додому.

