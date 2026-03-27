На Харківщині розшукують зниклого підлітка: пішов гуляти та не повернувся

Поліцейські відділення поліції № 1 Берестинського РВП встановлюють місцезнаходження Сергія Левченка, 2009 року народження.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Хлопець 25 березня близько 14:30 пішов з будинку сімейного типу гуляти та по теперішній час його місцезнаходження не відоме.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, сіро-блакитні очі.

Був одягнутий у чорну куртку, сині джинси, чорно-білі кросівки.

Встановлено, що хлопець може перебувати у інших районах Харківської області.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до відділення поліції № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 0673968484, 0996418100, «102», – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости