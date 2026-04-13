На Харківщині сапери знищили понад 40 боєприпасів часів Другої світової війни

У Харківській області виявили та знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни. Загалом сапери вилучили 43 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в ДСНС України.

У лісовому масиві Слобожанської громади фахівці виявили 38 мінометних мін та п’ять артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Усі вибухонебезпечні предмети вилучили та знищили сапери ДСНС.

«Навіть застарілі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. У разі виявлення – не чіпайте, телефонуйте 101», – нагадують в ДСНС.

