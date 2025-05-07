На Харківщині тривають чотири бої, п’ять атак ЗСУ відбили

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 травня. Триває 1169 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби на фронті відбулося 93 бойових зіткнення.

Ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області. Від обстрілів з території рф продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема:

Мар’їне, Миропільське, Нововасилівка, Рівне, Чернацьке, Старикове, Дмитрівка, Бачівськ, Мефодівка, Біла Береза Сумської області;Лука, Клюси Чернігівської області;Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку з початку доби росіяни шість разів розпочинали штурми позицій українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Кам’янка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні тричі штурмував позиції ЗСУ неподалік Глушківки та Нової Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости