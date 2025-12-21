На Харківщині внаслідок авіаудару загинула патрульна поліцейська з чоловіком

У суботу, 20 грудня, у місті Ізюм Харківської області внаслідок авіаудару загинула патрульна поліцейська батальйону Краматорська та Словʼянська старша лейтенантка поліції Ірина Байда.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

«Вона разом із чоловіком перебувала вдома. Ворог нещадно обірвав життя поліцейської та її чоловіка прямо у власному будинку – йдеться в повідомленні.

Ірина Байда була однією із перших патрульних у Краматорську та Словʼянську.

У загиблого подружжя залишився 15-річний син.

Агентство Телевидения Новости