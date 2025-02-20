На Харківщині з початку доби бої точилися в районах Вовчанська, Западного та Загризового

Оперативна інформація станом на 16:00 20.02.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник три рази намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, одне зіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаку поблизу Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог двічі безуспішно атакував в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався просунутись уперед в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районі Торецька. ЗСУ відбили одну атаку, бої тривають.

На Покровському напрямку 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, на даний час тривають вісім боєзіткнень.

Агентство Телевидения Новости