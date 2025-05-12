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На Харківщині з поліцією шукали 13-річну дівчину, яка не повернулася з прогулянки
Ввечері 11 травня до Чугуївського райуправління поліції звернулася місцева жителька. Жінка повідомила, що зникла її 13-річна донька.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Заявниця розповіла, що дівчинка пішла із дому на прогулянку та не повернулась.
Працівники поліції відпрацювали коло знайомих підлітка та встановили, що дівчина може перебувати у своєї подруги. Під час перевірки адреси правоохоронці знайшли неповнолітню на вулиці неподалік будинку.
Інспектори ювенальної превенції провели із неповнолітньою та її матір’ю профілактичну бесіду.