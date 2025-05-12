На Харківщині з поліцією шукали 13-річну дівчину, яка не повернулася з прогулянки

Ввечері 11 травня до Чугуївського райуправління поліції звернулася місцева жителька. Жінка повідомила, що зникла її 13-річна донька.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Заявниця розповіла, що дівчинка пішла із дому на прогулянку та не повернулась.

Працівники поліції відпрацювали коло знайомих підлітка та встановили, що дівчина може перебувати у своєї подруги. Під час перевірки адреси правоохоронці знайшли неповнолітню на вулиці неподалік будинку.

Інспектори ювенальної превенції провели із неповнолітньою та її матір’ю профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости