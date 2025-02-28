На Харківщині загинув командир стрілецького взводу зі Зміївської громади

24 лютого 2025 року поблизу села Юрченкове на Чугуївщині загинув молодший лейтенант Олексій Кукота, командир стрілецького взводу.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Олексій народився 6 лютого 1983 року в Бірках. Тут пройшло його дитинство, тут він навчався. Був членом громадського об’єднання «Бірківська дружина», працював майстром на залізниці.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олексій пішов у Красноградський стрілецький батальйон ТрО. Пройшов важкі бої, тримав оборону Харківщини, воював у Бахмуті, на Куп’янському напрямку, а останнім часом – в районі Вовчанська.

За час проходження служби був неодноразово нагороджений відзнаками. Отримав статус ветеран війни.

«Олексію було лише 42. Його чекали вдома батьки, дружина та маленький син», – розповіли в міськраді.

Агентство Телевидения Новости