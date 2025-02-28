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На Харківщині загинув командир стрілецького взводу зі Зміївської громади

На Харківщині загинув командир стрілецького взводу зі Зміївської громади

24 лютого 2025 року поблизу села Юрченкове на Чугуївщині загинув молодший лейтенант Олексій Кукота, командир стрілецького взводу.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Олексій народився 6 лютого 1983 року в Бірках. Тут пройшло його дитинство, тут він навчався. Був членом громадського об’єднання «Бірківська дружина», працював майстром на залізниці.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олексій пішов у Красноградський стрілецький батальйон ТрО. Пройшов важкі бої, тримав оборону Харківщини, воював у Бахмуті, на Куп’янському напрямку, а останнім часом – в районі Вовчанська.

За час проходження служби був неодноразово нагороджений відзнаками. Отримав статус ветеран війни.

«Олексію було лише 42. Його чекали вдома батьки, дружина та маленький син», – розповіли в міськраді.

Агентство Телевидения Новости

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