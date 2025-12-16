Надзвичайне
Сегодня 09:38
Просмотров: 73

На Харківщині знеструмлена частина Лозівської громади

Без світла опинилася частина Лозівської громади.

Про це повідомляє голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

«Наразі знеструмлена частина Лозівської громади. Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Їхня тривалість поки що не визначена», – зазначив Зеленський.

За його словами, лікарні працюють у звичайному режимі.

«Критичну інфраструктуру підтримуємо альтернативними джерелами живлення. Просимо зберігати спокій: ситуація контрольована. Діють Пункти Незламності», – наголосив Зеленський.

