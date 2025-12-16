Сегодня 09:38
На Харківщині знеструмлена частина Лозівської громади
Без світла опинилася частина Лозівської громади.
Про це повідомляє голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.
«Наразі знеструмлена частина Лозівської громади. Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Їхня тривалість поки що не визначена», – зазначив Зеленський.
За його словами, лікарні працюють у звичайному режимі.
«Критичну інфраструктуру підтримуємо альтернативними джерелами живлення. Просимо зберігати спокій: ситуація контрольована. Діють Пункти Незламності», – наголосив Зеленський.