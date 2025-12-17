На Харківщині ЗСУ відбили чотири штурми, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 17 грудня. Триває 1393 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку цієї доби відбулося 87 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій російських окупантів не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

