Надзвичайне
19.12.2025 17:31
Просмотров: 149

На Харківщині ЗСУ відбили шість російських штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 19 грудня. Триває 1395 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку цієї доби відбулося 52 бойових зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників в бік населеного пункту Піщане.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

