На Харківському напрямку окупанти атакували поблизу Вовчанська, на Куп’янському – в районі Петропавлівки

Оперативна інформація станом на 16:00 19.02.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ, до того ж завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до позицій ЗСУ в районі Петропавлівки, атаку успішно відбито.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів та Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районі Верхньокам’янського, триває бій.

На Краматорському напрямку противник три рази атакував в районах Часового Яру та Іванівського, наразі тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. ЗСУ відбили всі атаки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Вісімнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворожі КАБи вдарили по Мирнограду та Покровську.

На Новопавлівському напрямку агресор 13 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного, на даний час тривають шість боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новодарівці та Гуляйполю.

Агентство Телевидения Новости