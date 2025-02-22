На Харківському напрямку упродовж доби ЗСУ відбили дві атаки окупантів, на Куп’янському – п’ять

Оперативна інформація станом на 8:00 22.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 90 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 155 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 139 автомобілів та одиницю спецтехніки окупантів.

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