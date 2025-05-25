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На Житомирщині внаслідок атаки російських терористів загинули три дитини, 12 людей постраждало — ДСНС
"Діткам було вісім, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.
Постраждали 10 людей, вісьмох врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.
Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
У Бердичівському районі постраждали дві людини (одна дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди", — йдеться у повідомленні.
Джерело: https://t.me/znua_live/203019