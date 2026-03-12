На Куп’янському напрямку партизани з руху «Атеш» зламали логістику окупантів

Агенти військово-партизанського руху «Атеш» вивели з ладу релейну шафу в районі Старого Осколу Бєлгородської області.

Про це повідомляє рух «Атеш».

«Через цей вузол здійснювалася позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку і 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС рф», – розповіли військові.

За словами військових, «за даними агента з сусіднього розвідувального батальйону противника, ця поставка була терміновою через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями».

Агентство Телевидения Новости