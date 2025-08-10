На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми біля шести населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 серпня. Розпочалася 1264 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6157 обстрілів, з них 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3910 дронів-камікадзе.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції українських захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости